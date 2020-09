Aan de Schoutenstraat in Utrecht wordt in november een restaurant geopend. In een pand dat al een paar jaar leeg staat, wordt het restaurant Vegitalian gevestigd.

Bij Vegitalian kun je Italiaanse gerechten zonder vlees, zonder vis of zonder dierlijke producten bestellen. "In grotere steden wereldwijd wordt al veel meer gekeken naar vegetarisch en plantaardig eten. Dat wil ik ook naar Utrecht brengen", zegt horecaondernemer Wichert van Rijn.

Samen met Joep van den Bersselaar opent Van Rijn het nieuwe concept in Utrecht. Op het menu komen evenveel vegetarische als veganistische gerechten uit de Italiaanse keuken te staan.

"We gaan veel koken met mooie producten, vooral met verse en gefermenteerde groenten. Maar in een paar gerechten zoals de lasagne willen we vleesvervangers gebruiken", vervolgt Van Rijn. Het restaurant zal ook pasta's en Napolitaanse pizza's serveren.

"Het is best spannend om nu een restaurant te openen. We moeten natuurlijk al met minder zitplaatsen open", aldus Van Rijn. "We zien ook dat de markt veranderd is. Mensen eten vaker thuis. Afhalen en thuisbezorgen zijn een goede financiële ondersteuning voor het restaurant."