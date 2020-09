Supporters van FC Utrecht hebben zaterdag op tientallen plekken in de stad spandoeken opgehangen met daarop de tekst 'KNVB Maffia'. Aanleiding van de actie is het uitstellen van de wedstrijd tegen AZ.

FC Utrecht zou zaterdag tegen de Alkmaarders in de Galgenwaard de openingswedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen spelen. De KNVB heeft echter besloten om het duel uit te stellen, waardoor AZ zich kan voorbereiden op de voorrondes van de Champions League.

Fans van FC Utrecht zijn niet blij met dit besluit. Bovendien zijn er onlangs meerdere besluiten genomen die in het verkeerde keelgat van de supporters schoten. Zo is op sociale media een opsomming te lezen waarin ook het niet doorgaan van de herdenking van de tramaanslag en de bekerfinale worden genoemd.

De spandoeken hingen onder meer aan de Vaartscherijnbrug, de Jansbrug, op verschillende plekken bij Stadion Galgenwaard, langs de Weg naar Rhijnauwen en bij de Venuslaan. Een groepje supporters is zaterdag ook naar de KNVB in Zeist gegaan. Daar hing ook een spandoek met een doodsverwensing aan KNVB-directeur Eric Gudde.

Korneel Evers, acteur, komiek en FC Utrecht-supporter, zegt over de actie: "Ik vond de actie met de doeken 'KNVB maffia' die verspreid werden sterk. Dat doek met Gudde wat onhandig, want dát wordt nu nieuws. Maar wat ik veel erger vind? Is geen minuut stilte houden na de tramaanslag. Dat was écht respectloos."

Vanwege het uitstellen van het duel tegen AZ speelt FC Utrecht nu op 18 september de eerste Eredivisie-wedstrijd. Dit is om 20.00 uur tegen VVV-Venlo.