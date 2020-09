De Utrechtse singel is zaterdagochtend na jaren van bouwen, slopen en graven officieel heropend. Bij de opening sprak wethouder Eelco Eerenberg van een "historisch moment".

Op een boot van de gemeente stond een grote Utrechtse emmer. Ter hoogte van de Gertrudiskerk werd het gevaarte in de lucht gehesen. Verschillende bewoners die zich de afgelopen jaren hadden bemoeid met het project mochten de emmer omgooien. Uit de emmer kwam water dat in de singel terechtkwam. Daarmee was de singel officieel heropend. "Het gespetter klinkt als muziek in de oren", aldus wethouder Eerenberg.

Het hele project heeft zo'n twintig jaar geduurd. "Wat begon met de sloop en wederopbouw van Muziekcentrum Vredenburg tot muziektempel TivoliVredenburg, de vernieuwing van Hoog Catharijne, de bouw van het Stationsplein met daaronder 's werelds grootste fietsenstalling en de sprong over het spoor met de bouw van kantoren en woontorens eindigt met het terugbrengen van het water", zegt de wethouder.

Vanwege de coronamaatregelen kon er geen groot feest gegeven worden. Er waren wel omwonenden uitgenodigd.

Zaterdagmiddag om 13.00 uur vindt er op een speciaal ingerichte website van de gemeente een digitale opening plaats.