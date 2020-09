De gemeente Utrecht waarschuwt inwoners voor een oplichtingswebsite. De website Afspraakloket doet zich voor als een site waar mensen een afspraak kunnen maken voor het verlengen van een rijbewijs of paspoort.

De website biedt aan om een afspraak voor het verlengen van een rijbewijs of paspoort te maken, maar rekent daar 20 euro servicekosten voor. Een afspraak direct bij de gemeente maken is gratis. De gemeente benadrukt niet samen te werken met de website.

Meerdere gemeenten in Nederland melden dat inwoners zijn opgelicht door de site. Gemeenten waar dat is gebeurd, hebben aangifte gedaan.

Een afspraak maken voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs in Utrecht kan gratis via utrecht.nl.