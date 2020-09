De gemeente Utrecht heeft de kosten voor het verhuren van woningen aan toeristen tijdelijk verlaagd. Kleinschalige logiesaanbieders, zoals B&B's, trokken aan de bel toen zij door de coronacrisis hun inkomsten zagen opdrogen.

De aanvraag voor een onttrekkingsvergunning voor het verhuren van een vakantiewoning is tijdelijk verlaagd naar 153,30 euro. De eerdere prijs van deze aanvraag was 1278,50 euro. Hiermee komt de gemeente Utrecht de verhuurders tegemoet, die door de coronacrisis een groot deel van hun inkomsten mislopen.

Eigenaars van vakantiewoningen of B&B's betalen de gemeente een onttrekkingsvergunning. Deze vergunning is er om de woningmarkt te beschermen voor starters en doorstromers; verhuurders van vakantiewoningen 'onttrekken' deze woonruimtes immers aan de markt. De onttrekkingsvergunning is overigens niet afhankelijk van de omzet.

De gemeente laat weten dat het tarief blijft gelden totdat de nieuwe Wet toeristische verhuur in werking treedt. De streefdatum daarvoor is 1 januari 2021.