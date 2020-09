De politie heeft woensdag vier mensen opgepakt bij een controle in samenwerking met de gemeente Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De controle op industrieterrein Lage Weide was gericht op de naleving van de wet- en regelgeving waar bedrijven aan moeten voldoen.

De vier mensen werden aangehouden omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden. Bij twee van hen zijn er volgens de politie vermoedens van mensenhandel.

De controle was bij vijf autosloopbedrijven aan de Leptonenweg, omdat er signalen waren dat niet alles in orde was. Tijdens de controle werden twee gestolen voertuigen en meerdere gestolen auto-onderdelen aangetroffen.

Ook constateerde milieudienst RUD in alle panden overtredingen. Er werd 3.500 kilo in de openbare ruimte gedumpte autobanden afgevoerd.