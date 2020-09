De Utrechtse singel is weer rond. Zaterdag zou er een groot feest zijn in de stad om dit te vieren, vanwege het coronavirus gaat dit niet door. Toch zijn er wel activiteiten te doen of te volgen om dit heugelijke moment te vieren.

De officiële opening van de singel is zaterdag digitaal te volgen om 13.00 uur via de website emmertjeutrecht. Wat er precies gaat gebeuren is nog een verrassing. De gemeente benadrukt echter dat men dit moment digitaal moet volgen vanwege de coronamaatregelen.

Vanaf 14.00 uur is de singel echt open en kan iedereen - met een eigen of gehuurde boot - weer de singel rondvaren.

Wandelen langs de singel via het nieuwe park is ook mogelijk. Omdat het zaterdag ook Open Monumentendag is, heeft deze organisatie een 6 kilometer lange route uitgezet. Die begint bij TivoliVredenburg en gaat helemaal langs de singel.

In Het Utrechts Archief begint zaterdag ook een speciale tentoonstelling over de singel. De expositie bestaat onder meer uit verhalen en portretten van mensen die aan de singel wonen. Iris Tasseron maakte in totaal veertig portretten van bewoners. Ook is er een historisch panorama van de singel uit 1859 en een digitale applicatie met historisch beeldmateriaal te zien.

In het Centraal Museum opent zaterdag een tentoonstelling die aansluit bij het herstel van de singel: De Ommuurde Stad. Zowel de singel als de stadsmuur waren namelijk eeuwenlang een manier voor de stad om kwaadwillenden buiten te houden. Tijdens de tentoonstelling leren bezoekers aan de hand van historische wapens, 3D-reconstructies, animaties, miniaturen, video's, tekeningen, schilderijen en archeologische vondsten het verhaal van de verdediging van de Utrecht.