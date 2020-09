De uitvaart van emeritus-aartsbisschop Ad Simonis vindt donderdag plaats in Utrecht. De dienst is vanaf 11.00 tot 12.45 uur te volgen op NPO2.

Kardinaal Simonis overleed vorige week woensdag op 88-jarige leeftijd. Hij is jarenlang aartsbisschop van Utrecht geweest.

Op 3 december 1983 werd Simonis aartsbisschop van Utrecht. Hij was daarmee de 69e opvolger van Sint Willibrord. Op 25 mei 1985 benoemde paus Johannes Paulus II aartsbisschop Simonis tot kardinaal. Op 26 januari 2008 ging hij met emeritaat.

Woensdag namen tientallen mensen al afscheid van Simonis in de Catharijnekerk aan de Lange Nieuwstraat. In dezelfde kerk vindt ook de afscheidsceremonie plaats. Vanwege het coronavirus is de ceremonie alleen voor genodigden.

Simonis wordt begraven op St. Barbara, een begraafplaats in het oosten van Utrecht.