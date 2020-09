De gemeente Utrecht heeft twee woonboten gekocht om nieuwe wandel- en fietsbruggen over het Merwedekanaal mogelijk te maken. De woonarkeigenaren krijgen tot 1 juni 2022 de tijd om een andere woning te vinden.

Er wordt al lang gediscussieerd en gedemonstreerd tegen de komst van nieuwe bruggen over het Merwedekanaal. Doordat er in Merwede duizenden huizen bij komen, zal het aantal fietsers op de wegen in het omliggende gebied aanzienlijk gaan stijgen.

De bestaande fietsroutes zijn niet in staat om die hoeveelheid fietsers in goede banen te leiden. Daarom zijn er volgens de gemeente nieuwe bruggen nodig.

Er zijn omwonenden die vrezen voor verkeersoverlast. Zij willen de vele fietsers niet langs hun voordeur hebben. Er zijn verschillende protestacties geweest. Ook werd al snel duidelijk dat enkele bewoners van woonboten moeten verhuizen om plaats te maken voor de bruggen.

De gemeente laat nu weten dat woonboten, gelegen aan het Merwedeplantsoen nummer 35 en nummer 79, gekocht worden.

Het is nog niet volledig zeker dat de bruggen er komen. Als ze er niet komen worden de aangekochte woonboten met bijbehorende gehuurde ligplaatsen weer verkocht.