De gemeente Utrecht krijgt voor de ontwikkeling van stadswijk Merwede 21 miljoen euro van het Rijk. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) donderdag bekendgemaakt.

De bijdrage komt voort uit een aanvraag van de gemeente om in aanmerking te komen voor de Woningbouwimpuls. Op Prinsjesdag werd voor deze impuls 1 miljard euro uitgetrokken. De 21 miljoen euro die Utrecht krijgt, maakt hier deel van uit.

Het geld is bedoeld voor alle maatregelen die nodig zijn om de wijk te realiseren, zoals de woningbouw en het aanleggen van infrastructuur.

Wethouder Kees Diepeveen noemt het geld "een stevige steun in de rug voor Utrecht". "Het brengt de komst van deze wijk die een flink aantal betaalbare woningen oplevert weer een stap dichterbij. Dat is hard nodig, gelet op het nijpende woningtekort. Het inlopen van het tekort aan betaalbare woningen heeft duidelijk prioriteit en dat moet ook."

De wijk Merwede verandert van een bedrijventerrein in een stadswijk, die deel uitmaakt van de Merwedekanaalzone. Merwede moet een wijk worden waar mensen op een duurzame en gezonde wijze kunnen leven. Er komt veel groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken. Ook wordt er ingezet op lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit.

De Merwedekanaalzone wordt in fasen gebouwd en krijgt in totaal maximaal tienduizend woningen.