De gemeente Utrecht gaat het komende jaar stappen zetten om beter inzicht te krijgen in de lastige situaties waarin dak- en thuisloze lhbti-jongeren terecht kunnen komen. De gemeente wil dat doen in samenwerking met onder meer ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, lhbti-organisaties en randgemeenten.

Raadslid Marcel Vonk van GroenLinks vroeg eind juni aandacht voor de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor jongvolwassen lhbti'ers. Zijn zorgen komen voort uit een onderzoek van kennisinstituut Movisie. Daaruit blijkt dat dak- en thuisloze lhbti'ers een minder zichtbare doelgroep zijn.

Veel jongeren uit deze groep kunnen of willen vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit niet meer thuiswonen, omdat het daar niet veilig is of voelt. De lhbti-jongeren blijken sneller aan te kloppen bij vrienden of zoeken online steun, omdat ze vaak bang zijn voor onbegrip of een gevoel van onveiligheid bij hulpverleningsorganisaties en zorgaanbieders. Veel jongeren zoeken een slaapplek bij vrienden, gaan zwerven of gaan online op zoek naar een tijdelijke verblijfplek. Vooral die laatste optie is volgens de gemeente lang niet altijd even veilig.

De gemeente vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan dak- en thuisloze lhbti'ers in de stad. Volgens de gemeente zou iedere jongere zich veilig moeten voelen in de opvang en deze als voldoende toegankelijk moeten ervaren. Daarom worden komende tijd stappen gezet om kennis en ervaring over de lastige situaties waarin dak- en thuisloze lhbti'ers terecht kunnen komen te vergroten. Begin volgend jaar wordt duidelijk wat deze acties op hebben geleverd.