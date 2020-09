De politie heeft in samenwerking met de gemeente Utrecht borden neergezet in de wijk Oog in Al. Op de borden staat dat het verboden is om na 22.00 uur geluidsoverlast te veroorzaken. De borden moeten de toegenomen overlast in de wijk tegengaan.

De wijkagenten merken dat de overlast in Oog in Al afgelopen tijd is toegenomen. Ze noemen daarvoor meerdere oorzaken, zoals de coronamaatregelen, het mooie weer en de vakantietijd. De wijkagenten zien regelmatig dat mensen elkaar 's nachts opzoeken. "Toch erg vervelend als dit voor je woning plaatsvindt en je nachtrust verstoord wordt."

Op verschillende plekken in de wijk is overlast van mensen die 's nachts rondhangen, maar het Herderplein, de Keulsekade, het 24 Oktoberplein en het Rachmaninoffplantsoen springen er volgens de politie uit. Op die plekken zijn borden geplaatst waarop wordt gewaarschuwd dat het verboden is om nachtrust te verstoren door geluidsoverlast.

Mensen die toch voor overlast zorgen, kunnen een boete van 140 euro krijgen. De wijkagenten zeggen dan ook dat ze bij overlast op zullen treden.