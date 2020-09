Zowel Club Poema als Club Maggy heeft een tijdelijke sluiting opgelegd gekregen omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden of niet aan een inspectie meewerkten. Dat laat de gemeente Utrecht maandag weten.

Club Poema in de Drieharingenstraat en Club Maggy aan de Oudegracht zijn tot dusver de enige twee horecazaken in Utrecht die verplicht de deuren moesten sluiten vanwege het niet naleven van de coronarichtlijnen.

Poema is ondertussen weer open, nadat de eigenaar een plan van aanpak aan de gemeente Utrecht heeft gepresenteerd. Volgens het stadsbestuur werd er in Club Poema gedanst en geen 1,5 meter afstand gehouden. Ook werden inspecteurs van de gemeente niet toegelaten in de club door aanwezige beveiligers.

"De combinatie leidde tot het besluit Club Poema te sluiten. De ondernemer heeft een plan van aanpak voor verbetering besproken met de gemeente. Op basis daarvan is de zaak inmiddels heropend. De gemeente zal toezien op uitvoering van het verbeterplan en naleving van de coronaregels", aldus een woordvoerder van de gemeente tegen nieuwspartner DUIC.

Net als Club Poema hield Club Maggy zich volgens de gemeente niet aan de regels. Na eerdere waarschuwingen is er nu een sluiting van ten minste twee weken opgelegd. Na aanlevering van een plan van aanpak kan de onderneming in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden voor heropening. Daar wordt op dit moment aan gewerkt.