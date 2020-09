Bloedbankorganisatie Sanquin opent donderdag in winkelcentrum Nova in de Utrechtse wijk Kanaleneiland de eerste Powerbank van Europa. Deze locatie van de bloedbank is helemaal gericht op het doneren van plasma.

"Normaal gesproken staan onze locaties op bedrijventerreinen of bij ziekenhuizen, maar wij hebben nu bewust gekozen voor een winkelcentrum en een winkel qua uitstraling", zegt directeur Daphne Thijssen van Sanquin.

"Met deze locatie willen wij de naamsbekendheid van plasma doneren én de toegankelijkheid vergroten. Mensen kunnen gemakkelijk binnenlopen en zich aanmelden, maar kunnen er ook terecht voor informatie of een kop koffie."

Volgens Sanquin zijn 250.000 Nederlanders dagelijks afhankelijk van medicijnen die zijn gemaakt van plasma. Het gaat dan voornamelijk om mensen die lijden aan auto-immuunziektes en stollingsziektes, maar momenteel wordt ook het plasma van genezen coronapatiënten gebruikt voor onderzoek naar een preventief middel tegen het coronavirus.

De vraag naar plasmageneesmiddelen groet jaarlijks met 6 tot 7 procent, waardoor automatisch ook meer plasmadonoren nodig zijn.

Plasma doneren werkt op dezelfde manier als het geven van bloed, maar is minder belastend voor je lichaam. Plasma doneren kan daardoor vaker dan bloed geven. Donatie van plasma neemt ongeveer 45 minuten in beslag.