Het Utrechtse architectenbureau Zecc is met het gebouw de Werkspoorfabriek genomineerd voor BNA Beste Gebouw 2020, een belangrijke Nederlandse architectuurprijs. De jury selecteerde uit 103 inzendingen zeventien projecten, waarvan er nu tien over zijn gebleven.

De Werkspoorfabriek is genomineerd in de categorie 'stimulerende omgevingen', waarin verder nog de uitbreiding van de Rietveldacademie en het Sandberginstituut in Amsterdam kans maakt om te winnen. De andere acht genomineerden zijn ingedeeld in de categorieën 'particuliere woonbeleving', 'leefbaarheid en sociale cohesie' en 'identiteit en icoonwaarde'.

Het Utrechtse architectenbureau Zecc is verantwoordelijk voor de herinrichting van de Werkspoorfabriek, die eerder een industriële loods was. Dat bureau is in de stad onder meer betrokken geweest bij de transformatie van het Utrechts Archief en de Bibliotheek Neude. Zecc houdt zich ook bezig met het ontwerp van de nieuwe wijk Cartesiusdriehoek.

De genomineerde gebouwen hebben volgens de organisatie "meerwaarde voor mens en maatschappij". Alle tien de genomineerde gebouwen kunnen zowel de juryprijs als de publieksprijs winnen. Op 22 oktober wordt bekendgemaakt welk project de Amsterdamse Noord/Zuidlijn opvolgt als BNA Beste Gebouw van het Jaar.