Zo'n honderd mensen demonstreerden zaterdagmiddag op het Vredenburg in Utrecht tegen het regime van de Belarussische president Alexander Lukashenko.

Het is al langere tijd onrustig in Belarus. Onlangs waren er presidentsverkiezingen in het land. Lukashenko beweert dat hij die met ruim 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Veel mensen geloven dit niet en zijn de straat opgegaan.

Ook in Nederland wordt gedemonstreerd. De actievoerders dragen de wit-rode vlag die het symbool van verzet is geworden. De officiële vlag van het land ziet er anders uit.

Bij het protest in Utrecht werden folders uitgedeeld aan voorbijgangers. Daarin staat dat ongeveer zevenduizend onschuldige burgers vastzitten in Belarus. Zij zouden allemaal in de periode na de verkiezingen zijn gearresteerd.

"In 2020 mogen zulke dingen niet gebeuren in een Europees land", valt te lezen in de folder. Ook wordt opgeroepen verschillende petities te steunen. Het protest verliep rustig.