Een 29-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag omgekomen na een explosie in een bedrijfspand aan de Californiëdreef in de Utrechtse wijk Overvecht, meldt de politie zaterdag.

De explosie was in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.00 uur in het pand.

Wat er precies in het gebouw is gebeurd is niet bekend. Wel is bekend dat de brandweer rond hetzelfde tijdstip als de explosie is uitgerukt voor een gaslucht bij een pand aan de Californiëdreef.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht roken de brandweerlieden geen gas meer toen ze aanwezig waren bij het pand. Het gaat waarschijnlijk wel om hetzelfde gebouw.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is op dit moment ter plaatse. De recherche doet onderzoek naar het incident. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.