De politie heeft een dertienjarige, vijftienjarige, zeventienjarige en achttienjarige jongen aangehouden. De vier verdachten hebben strafbare feiten gepleegd tijdens de rellen in Utrecht op vrijdag 14 augustus. Dat meldt de politie vrijdag.

De politie is een onderzoek gestart naar verdachten die onder meer geweld hebben gebruikt tijdens de rellen in verschillende Utrechtse wijken. De politie gebruikt camerabeelden en getuigenverklaringen voor het onderzoek.

Zo zijn er al eerder drie verdachten aangehouden die met stenen en vuurwerk naar agenten hebben gegooid. Ook zijn er drie vloggers aangehouden die de rellen hebben aangejaagd op sociale media.

De beelden van de relschoppers zijn getoond in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op zaterdag 29 augustus en woensdag 2 september. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht naar aanleiding van de uitzending in september.

De politie heeft in augustus moeten optreden vanwege rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven en Ondiep. Zo'n 250 tot 300 jongeren hebben agenten bekogeld en vernielingen aangericht. Ook werd een auto in brand gestoken tijdens de rellen.