Een kademuur van de Minstroom op de hoek met de Tolsteegsingel in Utrecht is verzakt. De gemeente heeft vrijdag maatregelen getroffen om de situatie te stabiliseren. De Minstroom is afgesloten voor waterverkeer.

De kade is direct naast de verkeersbrug op de Tolsteegsingel verzakt. De verzakking is donderdagavond ontdekt. De gemeente laat weten dat de situatie inmiddels weer veilig is door de getroffen maatregelen.

Momenteel wordt onderzocht wie de eigenaar is van het stuk dat verzakt is en wordt er een plan van aanpak gemaakt. De betreffende kademuur ligt niet op openbaar terrein, maar direct naast het Hiëronymushuis.