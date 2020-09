Een 29-jarige man die in mei vorig jaar een stagiaire van de daklozenopvang in Utrecht neerstak, is ontoerekeningsvatbaar verklaard. De man krijgt daarom geen straf, maar moet zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis, meldt rechtbank Midden-Nederland vrijdag.

Het feit kan de man niet worden aangerekend, omdat hij lijdt aan een psychische stoornis, oordeelt de rechtbank. Uit rapporten van deskundigen blijkt dat de verdachte intensieve psychiatrische zorg nodig heeft.

De stagiaire werkte op 23 mei 2019 in de nachtopvang voor dak- en thuislozen aan de Maliebaan in Utrecht. Ze ging in de achtertuin van de opvang kijken bij een ruzie tussen drie bewoners.

De verdachte zat op een stoel en had niets met de ruzie te maken. Het slachtoffer zag nadat de man was opgestaan dat hij een mes in zijn handen had. Het slachtoffer rende vervolgens weg, maar de verdachte kwam achter haar aan. Ze merkte binnen dat de verdachte haar in haar buik had gestoken.

Het slachtoffer werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar bleek ze een gaatje in haar twaalfvingerige darm te hebben. Ze heeft het incident overleefd.

De verdachte heeft daarna nog iemand gestoken. Dit slachtoffer is op haar bovenarm geraakt.