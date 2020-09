De gemeente Utrecht heeft aangifte gedaan van de schade die gemaakt is tijdens de rellen half augustus. Tot dusver gaat het om 15.056,90 euro schade aan eigendommen van de gemeente. Dat meldde de gemeente donderdag in een raadsbrief.

Tijdens de rellen in de wijken Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven, Ondiep en Zuilen werd er met stenen en vuurwerk gegooid. Ook werden vernielingen aangericht en brandjes gesticht.

In Kanaleneiland werd de meeste schade aangericht: ruim 12.500 euro. Het totale schadebedrag zal waarschijnlijk nog wat hoger uitvallen, omdat de gemeente Utrecht alleen aangifte deed van de "directe kosten". Kosten als overzichten maken van de schade en aangifte doen zitten nog niet bij dit bedrag.

Ook is er tijdens de rellen schade gemaakt aan privé-eigendommen. Zo beschadigde de relschoppers een winkelpand in Kanaleneiland, was er een autobrand en brandschade bij een woning in Overvecht. In de raadsbrief meldde de gemeente dat de schade waar mogelijk op de daders wordt verhaald, als zij worden vervolgd.

Vorige week werden ongeveer 53 aanhoudingen verricht. In de afgelopen dagen werden wederom meerdere verdachten aangehouden.