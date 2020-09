De gemeente Utrecht wil met politiek cultureel centrum ACU in overleg over de Solidarity Kitchen. Tijdens de lockdown deelden vrijwilligers van de ACU vanuit deze keuken meer dan achttienduizend gratis maaltijden uit.

Sinds de eerste dag van de lockdown heeft ACU tientallen gratis maaltijden per dag uitgedeeld aan voornamelijk dak- en thuislozen. De PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 vroegen donderdagavond aan de gemeente Utrecht wat er gebeurt als deze maaltijdvoorziening stopt.

"We willen in gesprek met ACU om een beter beeld te krijgen van de groep die werd voorzien van de gratis maaltijden", reageert wethouder Maarten van Ooijen. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor de Solidarity Kitchen van ACU. "Dit is een hartverwarmend initiatief. De anderhalvemetersamenleving heeft een grote invloed gehad op de opvang van dak- en thuislozen. Ook op de maaltijdvoorzieningen."

Tijdens de lockdown ging een aantal voorzieningen dicht. Zo ook plekken voor mensen die een woning hebben, maar niet zelfstandig genoeg zijn om voor eten op tafel te zorgen. Bij deze voorzieningen kunnen ze gratis of voor een geringe bijdrage een warme maaltijd halen.

De wethouder vindt dat gratis maaltijden niet altijd beter zijn. "Je krijgt dan mogelijk een toeloop die je niet wil. Mensen die zelfstandig zijn, komen daar ook op af." Het doel van het overleg tussen de gemeente en de ACU is het effectief kunnen bedienen van dak- en thuislozen en kijken of extra maatregelen inderdaad gewenst zijn.