De uitvaart van emiritus-aartsbisschop Simonis wordt op donderdag 10 september gehouden in de Catharijnekerk in Utrecht. KRO/NCRV zendt de uitvaart live uit op televisie.

Simonis wordt diezelfde dag begraven op begraafplaats St. Barbara aan de Prinsesselaan in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is de uitvaart alleen toegankelijk voor honderd genodigden.

Adrianus Simonis werd in 1931 geboren in het Zuid-Hollandse Lisse. Hij werd in 1970 bisschop van Rotterdam en in 1983 aartsbisschop van Utrecht. In 1985 werd Simonis door paus Johannes Paulus II tot kardinaal benoemd, wat na paus de hoogste functie in de katholieke kerk is.

Kardinaal Simonis ging in 2008 met emiraat en werd als aartsbisschop opgevolgd door kardinaal Eijk. Simonis overleed woensdag op 88-jarige leeftijd in een hospice in Sassenheim.