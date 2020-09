Woningcorporatie Bo-Ex gaat 84 monumentale huurwoningen aan de Rembrandtkade en de Albert Neuhuysstraat in Utrecht renoveren. De woningen uit de jaren twintig moeten door de renovatie duurzaam en energiebesparend worden.

Het Nieuwe Woonhuis is een complex in Utrecht-Oost met 84 betaalbare huurwoningen in de stijl van de Amsterdamse School.

Vocht, tocht, kou en schimmel zijn volgens de woningcorporatie voorkomende problemen in het complex. De renovatie moet ervoor zorgen dat de bewoners er warm en droog kunnen wonen. Daarbij wil Bo-Ex het gemiddelde energielabel E opkrikken naar label A. De renovatie moet plaatsvinden zonder de originele architectuurstijl aan te tasten.

In oktober is de woningcorporatie van plan te starten met het onderhoud en de renovatie van Het Nieuwe Woonhuis.