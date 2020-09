Het voormalige Pieter Baan Centrum (PBC) aan de Gansstraat in Utrecht krijgt een nieuwe bestemming als gebouwencomplex met werkplekken, cultuur en buurtfuncties. Ook komen er woningen voor kwetsbare doelgroepen.

Het pand is sinds eind 2018 niet meer in gebruik als psychiatrische observatiekliniek. Doordat het Rijk de panden niet meer in gebruik heeft, kunnen ze te koop worden gezet door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

De gemeente, het RVB en de Rijksbouwmeester vinden dat die verkoop kansen biedt. De gemeente is samen met de partijen in gesprek over een nieuwe invulling.

"Als plekken in de stad vrijkomen, onderzoeken we nauwkeurig hoe we die opnieuw kunnen gebruiken. We hebben veel soorten woningen nodig, willen ruimte bieden aan bijvoorbeeld creatieve ondernemers en bovendien willen we dat de directe buurtbewoners kunnen profiteren van wat er nieuw komt", zegt wethouder Klaas Verschuure.

Als de onderzoeken over de invulling van het pand zijn afgerond, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. Omwonenden worden met onder meer informatiebijeenkomsten bij de plannen betrokken. De eerste informatiebijeenkomst is op 6 oktober.