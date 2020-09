De gemeente Utrecht kijkt naar mogelijkheden voor een permanent monument voor de Utrechtse verzetsheldin Truus van Lier. Een groep initiatiefnemers stapte met plannen voor zo'n monument naar de gemeente, die nu zegt positief te zijn over het idee.

In juli van dit jaar verzamelde een groep Utrechters zich om een blijvend monument voor Van Lier te bespreken. Ze stapten vervolgens met hun idee naar de gemeente. Die reageerde positief op het plan voor een blijvend standbeeld en neemt het over van de initiatiefnemers.

Het idee wordt in september besproken door een commissie. Die geeft de gemeente vervolgens advies over hoe het monument eruit moet komen te zien.

Van Lier werd in 1921 geboren in Utrecht en was in de Tweede Wereldoorlog lid van de verzetsgroep C-6. Ze werkte onder meer als koerier en smokkelde wapens en illegale lectuur. Ook regelde ze onderduikadressen voor Joodse families. In 1943 schoot Van Lier een Utrechtse NSB-hoofdcommissaris van de politie dood in het Willemsplantsoen. Ze werd daarvoor opgepakt en gedeporteerd. In datzelfde jaar werd ze in concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd.

In Utrecht is een straat vernoemd naar de verzetsheldin: de Truus van Lierlaan. Ook is er sinds 2005 elk jaar een eerbetoon op Van Lier aan de Catharijnesingel. Daar wordt in het voorjaar in het talud tegenover de Geertekerk 'Truus' geschreven met narcissen.