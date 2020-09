FC Utrecht heeft besloten de seizoenkaarthouders voor de thuiswedstrijden tot de winterstop in twee groepen te verdelen vanwege de coronamaatregelen. De verdeling is dinsdagochtend doorgemaild.

Niet alle seizoenkaarthouders kunnen namelijk tegelijk in het stadion aanwezig zijn. De kaarthouders zijn verdeeld in Groep Rood en Groep Wit.

Groep Rood heeft toegang tot de thuiswedstrijden tegen AZ, sc Heerenveen en ADO Den Haag. Groep Wit mag naar de wedstrijden tegen RKC Waalwijk, FC Twente en Fortuna Sittard.

Voor de wedstrijd tegen Ajax op zondag 8 november wordt later geloot welke groep toegang krijgt tot de Galgenwaard. De groep die niet bij de wedstrijd tegen Ajax mag zijn, krijgt automatisch toegang tot de wedstrijd tegen Feyenoord, later in het seizoen.

FC Utrecht heeft maatregelen genomen om de publieksstromen goed te reguleren. Zo wordt van tevoren een tribune-indeling gemaakt. Ook wordt er gewerkt met tijdvakken om drukte te voorkomen.