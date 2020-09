Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en National Museums of Scotland hebben op het Schotse eiland Eigg een uniek fossiel van een dinosaurus ontdekt. Het fossiel dateert van de periode midden-jura, 174 tot 163 miljoen jaar geleden.

Volgens paleontoloog Femke Holwerda van de Universiteit Utrecht gaat het waarschijnlijk om een kuitbeen van een stegosaurus.

Het bot is iets meer dan 50 centimeter lang en is gevonden in een rotsblok aan de waterkant. Het kuitbeen is wel beschadigd door de zee.

Het rotsblok is naar een laboratorium van de University of Edinburgh gebracht om het bot eruit te kunnen halen.

Het eiland Eigg stond al bekend om zijn fossielen uit de genoemde periode, maar dan met name van zeereptielen en vissen. De vondst van dit kuitbeen voegt volgens de onderzoekers weer een nieuw stukje informatie toe aan het begrip van midden-jura en het verloop van de evolutie.

Het bot is opgenomen in de collectie van National Museums of Scotland in Edinburgh.