De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 260 hennepplanten aangetroffen in een bovenwoning aan de Hogeweide in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.

De onderburen alarmeerden de hulpdiensten toen 's nachts het brandalarm afging en er door het plafond water naar beneden kwam. De politie en brandweer kwamen op de melding af en gingen op zoek naar de oorzaak van de lekkage.

Agenten vonden de oorzaak van de lekkage in het huis van de bovenburen. Daarnaast troffen ze 260 hennepplanten aan.

De kwekerij is inmiddels opgeruimd en de politie is bezig met verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.