Podiumkunstenfestival Struinen in de Tuinen heeft het evenement van zondag aangepast vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Optredens in Utrechtse privétuinen kunnen namelijk niet doorgaan.

Een aantal optredens kan wel doorgaan, omdat die locaties niet onder de regels van privédomein vallen. Op de locaties waar wel publiek kan samenkomen, wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen.

In plaats van het programma in de privétuinen is er zondag van 12.00 tot 17.00 uur een programma met livestreams. Alle artiesten die zouden optreden, zijn uitgenodigd om hun voorstelling te livestreamen via de website van Struinen in de Tuinen.

Struinen in de Tuinen wordt georganiseerd door dezelfde stichting als het huiskamerfestival Gluren bij de Buren.