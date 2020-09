De gemeente Utrecht wil dB's in de Cartesiusdriehoek graag behouden, maar het muziekpodium moet samen met de toekomstige eigenaar en ontwikkelaar van het gebied afspraken maken. De gemeente is hierin geen partij en heeft daarom naar eigen zeggen weinig invloed.

Het college van burgemeester en wethouders schrijft aan de gemeenteraad dat ze het belang van de oefenruimtes en muzikale broedplaatsfunctie van dB's ziet en de afspraak is dat dB's ook in de nieuwe wijk een plek moet krijgen. Of dat op de huidige plek in het CAB-gebouw of op een andere plek is, wordt nog onderzocht. Daarbij wordt onder meer gekeken of dB's geluidstechnisch in het CAB-gebouw kan blijven als rondom het monumentale pand nieuwe woningen komen.

De gemeente is geen partij in de ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek en kan dus maar beperkt invloed uitoefenen op de toekomst van dB's. Zo heeft de gemeente dB's in het bestemmingsplan opgenomen en wordt dB's geholpen bij het maken van een businessplan voor de nieuwe situatie.

De nieuwe eigenaar en ontwikkelaar van de Cartesiusdriehoek laat weten dat de gesprekken met dB's "vriendelijk, constructief en positief" verlopen. Ook dB's zegt dat de gesprekken goed verlopen. "De zorgen van dB's zijn niet verdwenen, maar we vertrouwen erop dat alle betrokken partijen hun uiterste best gaan doen om tot een goede oplossing van de knelpunten te komen."

Verschillende Utrechtse partijen gaven eerder dit jaar al aan dat ze zich zorgen maakten over de toekomst van dB's. "Voor de Utrechtse muzieksector is dB's, als springplank voor Utrechts talent en verrassende bands, onmisbaar. Als het nog niet zou bestaan, zou het uitgevonden moeten worden", zei Pepijn Zwanenberg, raadslid voor GroenLinks, destijds.