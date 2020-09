Een bus van de Utrechtse vervoerdersorganisatie U-OV is zondagochtend in De Meern van de weg geraakt. Volgens de nieuwssite Regio Leidsche Rijn zijn er twee passagiers gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 9.35 uur op de Rijksstraatweg in De Meern. Hoe de bus van de weg is geraakt is niet bekend.

De bus klapte op een lantaarnpaal en een boom. De brandweer is ter plaatse gekomen om de boom om te zagen. Door het ongeval was de boom instabiel geraakt. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde bus weggesleept.