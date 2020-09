Een man heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Utrecht meerdere fietsen in de Oudegracht gegooid. Toen de politie hem wilde controleren, ging hij ervandoor.

Agenten werden ter hoogte van de Bakkerstraat aangesproken door omstanders. Zij hadden een man gezien die even daarvoor fietsen in het water gooide.

Niet veel later zagen de agenten de verdachte. Zij spraken hem aan en wilden hem controleren. Op dat moment zette hij het op een lopen.

De verdachte werd uiteindelijk toch aangehouden. Op het bureau bleek hij in het bezit te zijn van een bus pepperspray.

De politie is op zoek naar mensen die hun fiets ter hoogte van de Bakkerstraat bij de Oudegracht hadden neergezet en hem nu kwijt zijn. Daarnaast worden getuigen gevraagd zich te melden.