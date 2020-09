Een metershoge kunstboom met een griezelig gezicht staat sinds vrijdag op een sokkel bij het Centraal Museum in Utrecht. De kunstboom genaamd SAVE THE WORLD neemt de plek in van Kevin, een gouden courgette die enkele maanden op de sokkel heeft gelegen.

De boom is gemaakt door Anne de Vries. Met het werk wil hij mensen aanzetten tot nadenken over technologische ontwikkelingen.

Het kunstwerk is volgens het Centraal Museum karakteristiek voor de manier van werken van De Vries. De kunstenaar is opgegroeid in het tijdperk van internet, Photoshop en sociale media. Het is voor De Vries vanzelfsprekend om zijn eigen werkelijkheid te maken en te manipuleren.

De boom is gemaakt van kunststof en heeft een gezicht. Eén van de takken lijkt op een waarschuwende vinger.

(Foto: DUIC/Bas van Setten)