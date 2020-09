De historische locomotief die ruim twaalf jaar bij station Zuilen stond, is vrijdag naar het Museum van Zuilen verhuisd. De stoomwagen komt bij de Werkspoorfabriek te staan, vlak bij de plek waar hij ooit gemaakt is.

Het voertuig, een zogeheten 'Sik', is gemaakt bij Werkspoor, een bedrijf dat in 1913 van Amsterdam naar Zuilen verhuisde.

De locomotief werd in 2008 door het Museum van Zuilen van de sloop gered.

Omdat er geen plek was bij het museum, werd de locomotief in overleg met de gemeente bij station Zuilen neergezet. Nu het museum verhuisd is, kan de locomotor er wel staan.