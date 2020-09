Molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat in Utrecht gaat vanaf september weer volop draaien. Na jaren van werkzaamheden is het bouwwerk bijna klaar om weer te doen waar de molen voor bedoeld is: het malen van graan.

Rijn en Zon is de hoogste molen van de provincie Utrecht. Het bouwwerk stamt uit 1913. De gemeente is sinds de jaren zeventig eigenaar van het gebouw.

De molen staat al tien jaar nagenoeg stil. Daarom is er flink geïnvesteerd om de molen weer te laten werken.

Molenaar Jan Wilten kan zijn molenaarsbedrijf weer opstarten en meel gaan verkopen. Hij woont zelf al meer dan dertig jaar in het bouwwerk en zijn kinderen zijn er geboren.