De tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad is verlengd tot 26 oktober. Sinds 6 juli hebben voetgangers vanwege het coronavirus meer ruimte in het centrum. Deze maatregel zou in eerste instantie tot 1 september gelden.

Het reguliere voetgangersgebied is door de noodmaatregel flink uitgebreid. In die zone mogen tussen 10.00 en 18.00 uur alleen voetgangers komen. Fietsers en automobilisten zijn niet welkom.

Zo'n noodmaatregel kan maximaal vier maanden van kracht zijn. Gerekend vanaf de eerste testdag op 27 juni loopt de maatregel op 26 oktober af. Om langer van de grotere zone gebruik te kunnen maken, is een zogeheten verkeersbesluit nodig. Ook is dan inspraak mogelijk.

De gemeente Utrecht is begonnen met een evaluatie om de voor- en nadelen van een eventuele verlenging voor de periode na 26 oktober af te kunnen wegen. Onder meer een enquête, twee schouwen, een aan de wethouder aangeboden petitie van omwonenden en reacties van betrokkenen zijn onderdeel van de evaluatie.