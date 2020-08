Bij een ernstig ongeluk op de Biltsestraatweg in Utrecht is dindsdag een fietser overleden. De 63-jarige vrouw kwam in botsing met een bestelbusje.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur. De vrouw uit Utrecht reed op het fietspad en kwam uit de richting van De Bilt. Het bestelbusje kwam uit de richting van de Archimedeslaan. Wat de precieze toedracht van het ongeluk is, is nog onbekend.

Een traumahelikopter vloog uit. Het slachtoffer werd gereanimeerd en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze later overleden. De 24-jarige bestuurder uit Muiden bleef ongedeerd.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.