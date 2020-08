De Hoge Raad heeft dinsdag een man een definitieve gevangenisstraf van twaalf jaar en zes maanden opgelegd. De man is schuldig bevonden voor de poging tot liquidatie op Wout Sabee op 27 juni 2014 in de Utrechtse wijk De Meern.

De man ging twee keer in hoger beroep tegen de uitspraak nadat de rechtbank hem een straf van elf jaar had opgelegd en het gerechtshof er vervolgens twaalf jaar en zes maanden van had gemaakt. De Hoge Raad volgt de veroordeling van het gerechtshof en daarmee is de uitspraak definitief.

De advocaten van de man vroegen de Hoge Raad om de veroordeling te vernietigen. Volgens hen heeft het hof niet voldoende gereageerd op het standpunt van de verdediging dat niet kan worden vastgesteld dat de man op de plaats delict door het slachtoffer is aangereden. De Hoge Raad ging daar echter niet in mee.

Sabee werd ruim zes jaar geleden op klaarlichte dag klemgereden, waarna twee mannen hebben geprobeerd hem te liquideren met een automatisch vuurwapen. Het slachtoffer werd daarbij vier keer geraakt.

Sabee wist te ontkomen doordat hij de veroordeelde man had aangereden. Het slachtoffer overleefde zijn verwondingen door medische ingrepen, maar werd in 2016 alsnog geliquideerd.