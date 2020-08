Kunstcollectief teamLab opent in 2024 een ruimte voor digitale kunst in Utrecht in het nieuwbouwproject Wonderwoods. De kunstruimte krijgt de naam Nowhere en is volgens de initiatiefnemers het eerste digitale museum in Europa.

Kunstcollectief teamLab zal digitale en interactieve werken vertonen in een ruimte van 3.000 vierkante meter. De ruimte wordt speciaal voor de permanente tentoonstelling ontwikkeld.

De tentoonstelling omvat verschillende werken, waaronder Future Park en Athletics Forest. "Nowhere brengt een nieuwe vorm van interactieve kunstzinnige ervaringen met behulp van technologie ", aldus teamLab.

TeamLab heeft eerder geëxposeerd in de Japanse hoofdstad Tokio. Ook daar waren lichtshows en interactieve creaties te zien.