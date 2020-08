Politieagenten met kogelwerende vesten zijn maandag uitgerukt omdat er een persoon met een vuurwapen rond zou lopen in de Utrechtse wijk Overvecht. Het bleek uiteindelijk om een kind met een balletjespistool te gaan.

De agenten kregen het kind in het zicht op de autoboulevard, zegt een woordvoerder. "We hebben de persoon gesommeerd het vuurwapen te laten vallen en de handen te laten zien."

Omdat er een pot met balletjes naast het kind stond, kreeg de politie al snel het vermoeden dat het ging om een nepwapen. Na een kort onderzoek bleek dit vermoeden waarheid te zijn.

Het balletjespistool was volgens de politie haast niet te onderscheiden van een echt vuurwapen. "Het had veel erger voor de verdachte af kunnen lopen. Voor nu hebben wij de zaak afgehandeld met een goed gesprek met de ouders. Het is verboden om met een nepwapen op straat te lopen. Wij gaan er altijd van uit dat een vuurwapen echt is."