Granida en Daifilo, het meesterwerk van de Utrechtse schilder Dirck van Baburen is terug in Nederland. Het schilderij is vanaf dinsdag weer te zien in het Centraal Museum aan de Agnietenstraat in Utrecht.

Ruim 1 miljoen dollar (zo'n 900.000 euro) werd er neergelegd om het schilderij in New York aan te schaffen. Het Utrechtse museum is erg blij met de aankoop.

Op het schilderij is de Utrechtse edelman Pieter van Hardenbroeck (1593-1658) te zien. Hij was verliefd op de non Agnes van Hanxelaer en zij op hem. Ze verliet daarom in 1623 het klooster.

Van Hardenbroeck bestelde in dat jaar een schilderij van hem en zijn geliefde, afgebeeld als Perzische prinses Granida en herder Daifilo. Het was het idee van schilder Van Baburen om het stel op deze manier af te beelden. Het schilderij bleef in het bezit van Van Hardenbroeck tot hij in 1658 overleed.

Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum, is trots op de aanwinst. "Het hoort in alle opzichten thuis in Utrecht", aldus Rutten. "Het is niet alleen een belangrijke aankoop voor ons museum, maar ook voor de Collectie Nederland."

Het schilderij is zes weken te zien. Daarna verdwijnt het werk weer voor langere tijd om gerestaureerd te worden.