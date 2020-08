Filmtheater 't Hoogt gaat vanaf komende donderdag films vertonen in de bibliotheek aan de Neude in Utrecht.

Het filmtheater zal voornamelijk documentaires, films van eigen bodem en films voor specifieke doelgroepen vertonen. Ook boekverfilmingen krijgen aandacht.

't Hoogt vertrok eind 2018 uit de panden in de binnenstad. Het filmtheater heeft vanaf 2019 op verschillende locaties in Utrecht films vertoond onder de noemer Hoogt on Tour.

Dat was ter overbrugging van de verhuizing naar een nieuwe locatie. Deze nieuwe plek moet De Machinerie worden in het huidige Central Studios. De gemeente Utrecht heeft daar miljoenen euro's voor vrijgemaakt.