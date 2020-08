De herinrichting van de Wittevrouwenstraat in Utrecht start op dinsdag 1 september en zal in de derde week van oktober klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden is de straat afgesloten voor auto's en fietsers.

De Wittenvrouwenstraat krijgt door de aanpassingen onder meer een bredere stoep, meer groen en nieuwe verlichting. Vitens zal eerst de waterleiding vervangen, waarna de herinrichting kan beginnen.

Woningen, winkels en horecazaken blijven bereikbaar via looppaden, maar voor ander verkeer is de straat tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar.

De aanpassingen aan de Wittevrouwenstraat maken deel uit van de herinrichting van een deel van de binnenstad, waaronder de Voorstraat.

In beide straten is er na de herinrichting meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Zo worden de stoepen verbreed en er komt een lange rode fietsstraat vanaf de kruising bij de Voorstraat tot aan de kruising bij de Wittevrouwenbrug. Ook wordt het aantal autoparkeerplaatsen verkleind en komen er meer fietsparkeerplaatsen.

De werkzaamheden aan de Voorstraat zijn op 6 mei gestart. Het deel tot aan de Plompetorengracht is al voor een groot deel klaar. Op dit moment worden de nieuwe fietsvoorzieningen en prullenbakken geplaatst.