Een 32-jarige Utrechter is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij bij de Ibisdreef in Overvecht is aangevallen door een hond. De politie heeft een verdachte gearresteerd en twee honden in beslag genomen.

De verdachte was zijn honden rond 20.00 uur aan het uitlaten. Volgens de politie waren de dieren niet aangelijnd. Op hetzelfde moment liet het slachtoffer zijn hond uit.

Een van de honden van de verdachte viel de hond van het slachtoffer aan. Toen het slachtoffer tussenbeide kwam, werd hij het doelwit van de hond.

De man raakte dermate gewond dat een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze landde uiteindelijk niet. Het slachtoffer is wel naar het ziekenhuis gebracht.

Beide honden van de verdachte zijn in beslag genomen. Wat er met de dieren gaat gebeuren is niet bekend.