De Utrechtse gemeenteraad komt aankomende dinsdag bij elkaar om te vergaderen over de ongeregeldheden in de stad. Verschillende oppositiepartijen gaven eerder al aan met spoed in debat te willen over de onrust.

De vergadering zal in het stadhuis in Utrecht plaatsvinden. Verschillende leden gaan op die avond in debat met waarnemend burgemeester Peter den Oudsten. Hij is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de stad. Den Oudsten is vanwege de ongeregeldheden eerder teruggekomen van vakantie.

Het is vanaf vrijdag 14 augustus een aantal dagen onrustig geweest in Utrecht. Eerst waren er ongeregeldheden in Kanaleneiland, daarna in Overvecht en vervolgens ook in Hoograven en Ondiep.

Er is met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid en er zijn vernielingen aangericht. De politie heeft tientallen arrestaties verricht.

De afgelopen twee avonden zijn weer rustig verlopen.