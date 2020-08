Er geldt een negatief zwemadvies voor de speelvijver van de Zeven Stroompjes in park Voorveldse Polder in Utrecht. Volgens de gemeente is de waterkwaliteit op de locatie slecht.

Zwemmen bij park Voorveldse polder wordt afgeraden. Mensen die toch een duik nemen in het water bij de Voorveldse Polder lopen grote kans om last te krijgen van maag- en darmklachten.

In verschillende andere gebieden in de gemeente Utrecht kan nog wel veilig gezwommen worden.