Op de Jan Overdijkstraat in de Utrechtse wijk Zuilen is woensdagavond een auto in brand gestoken. Hierdoor raakte het voertuig zwaar beschadigd.

Getuigen zouden twee jonge mannen hebben zien wegrennen.

De omgeving werd tijdelijk afgezet voor onderzoek. Meerdere politiewagens kwamen samen met de brandweer ter plaatse.