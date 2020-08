De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief dat woensdag in Utrecht gevonden werd tot ontploffing gebracht bij Down Under in Nieuwegein. Het explosief werd aangetroffen tussen enkele flats in Hoograven en lag samen met meerdere gasflessen in een plantsoen.

De politie werd woensdagochtend ingeschakeld vanwege de vondst van enkele gasflessen tussen flats aan de Huize de Geerlaan in Utrecht. De recherche kwam ter plekke, waarna de EOD werd opgeroepen.

Het bleek te gaan om gasflessen en een explosief die gebruikt kunnen worden bij een plofkraak. De EOD heeft het explosief meegenomen en woensdagmiddag tot ontploffing gebracht bij Down Under in Nieuwegein.