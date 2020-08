Aan de Huize de Geerlaan in Utrecht zijn woensdagochtend op straat meerdere gasflessen voor een plofkraak gevonden. De omgeving is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse.

Daarnaast zijn volgens de politie explosieve stoffen aangetroffen, die de EOD heeft veiliggesteld en elders tot ontploffing zal brengen.

Er zijn meerdere ambulances naar de plek afgekomen en ook de brandweer staat klaar. Hoe de politie de gasflessen op het spoor is gekomen, is nog niet bekend.

De gasflessen worden door de gemeente opgeruimd. De politie doet nader onderzoek.